Журналистку и писательницу Асю Казанцеву объявили иноагентом

Сегодня Минюст РФ внес в список иностранных агентов научную журналистку, писательницу, популяризатора науки и лауреата премии «Просветитель» Асю Казанцеву. Она начала работать в сфере научной журналистики в 2008 году, сначала на телевидении, а затем последовали публикации в различных популярных журналах.

Кроме этого, Казанцева написала несколько книг: «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», «В интернете кто-то неправ. Научные исследования спорных вопросов», «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения» и «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности».

В январе 2024 года Ася Казанцева уехала из России.

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Екатерина Петрова