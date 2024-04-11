Комитет Госдумы установил критерии упоминания наркотиков в кино и литературе

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел поправки к законопроекту о запрете пропаганды наркотиков и принял их во втором чтении. В них определены критерии, по которым разрешается упоминание наркотиков в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства. В предыдущей версии поправок законодатели опасались, что в случае принятия изначальной редакции уголовному преследованию подвергались бы авторы произведений искусства с одним лишь упоминанием наркотиков.

В новой версии документа нужно будет указывать уголовную и административную ответственность за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также ставить предупреждение о вреде здоровью. Кроме этого, в литературе, кино, сериалах и других видах искусства необходимо включать упоминание о психических расстройствах и расстройствах поведения и других заболеваниях, вызванных употреблением наркотических веществ. В произведениях искусства будет запрещена информация о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

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Екатерина Петрова