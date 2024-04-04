В Госдуму внесли законопроект о продлении особых полномочий новых регионов России

В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в статью о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Проект федерального конституционного закона подготовлен с целью продления до 1 января 2030 года полномочий по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также продления до 1 января 2030 года полномочий по установлению особенностей отношений по выявлению и сносу объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Крым и г. Севастополя.

В случае принятия указанного проекта федерального конституционного закона это позволит обеспечить завершение процессов, начатых в республике в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами республики по оформлению государственного и муниципального имущества, завершение оформления прав на имущество гражданами и юридическим лицами, а также реализацию мероприятий государственной программы на территории Республики Крым в сжатые сроки.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Данную инициативу выдвинули депутат нижней палаты Константин Затулин и сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.

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Разиль Самигуллин