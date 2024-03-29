Сегодня в Казани потеплеет до 5 градусов
Сегодня, 29 марта, в Казани температура воздуха днем поднимется до +5 градусов . Синоптики прогнозируют малооблачную погоду.
Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Порывы ветра 1—3 м/с.
Завтра, 30 марта, в городе ожидается небольшой дождь и 5 градусов тепла.
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