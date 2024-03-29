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Сегодня в Казани потеплеет до 5 градусов

07:15, 29.03.2024
Сегодня в Казани потеплеет до 5 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня, 29 марта, в Казани температура воздуха днем поднимется до +5 градусов . Синоптики прогнозируют малооблачную погоду.

Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Порывы ветра 1—3 м/с.

Завтра, 30 марта, в городе ожидается небольшой дождь и 5 градусов тепла.

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