Казанцам представят концепцию благоустройства детского парка на набережной Казанки

Жителям столицы Татарстана 29 марта представят концепцию благоустройства детского парка, который планируется создать на набережной реки Казанки. Встреча, на которой будет представлена концепция, пройдет в формате презентации.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Спикеры расскажут об архитектурных решениях и событийном наполнении будущего общественного пространства. У всех желающих будет возможность задать вопросы экспертам.

В мероприятии примут участие директор Института развития городов РТ Наиля Зинатуллина, ведущий архитектор отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития города Дарья Семко, руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова и другие.

Презентация состоится 29 марта в 16.30 в лектории крытого павильона экстрим-парка «Урам» по адресу: Кремлевская набережная, 33. Напомним, в Казани продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. На очереди парк Тысячелетия, который был благоустроен почти 19 лет назад.

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Разиль Самигуллин