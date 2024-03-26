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Казанцам представят концепцию благоустройства детского парка на набережной Казанки

15:28, 26.03.2024 1

Жителям столицы Татарстана 29 марта представят концепцию благоустройства детского парка, который планируется создать на набережной реки Казанки. Встреча, на которой будет представлена концепция, пройдет в формате презентации.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Спикеры расскажут об архитектурных решениях и событийном наполнении будущего общественного пространства. У всех желающих будет возможность задать вопросы экспертам.

В мероприятии примут участие директор Института развития городов РТ Наиля Зинатуллина, ведущий архитектор отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития города Дарья Семко, руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова и другие.

Презентация состоится 29 марта в 16.30 в лектории крытого павильона экстрим-парка «Урам» по адресу: Кремлевская набережная, 33. Напомним, в Казани продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. На очереди парк Тысячелетия, который был благоустроен почти 19 лет назад.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:49
    Хороший парк должен получится.
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