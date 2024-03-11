Согласно исследованиям, большинство россиян хотят жить в частном доме

СберСтрахование и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование, которое показало, где россияне хотели бы жить — в квартире или частном доме. В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов России.

Результаты опроса показали следующее:

58% опрошенных хотели бы иметь свой дом (при этом 76% из них сейчас живут в квартире);

32% — жить в квартире (15% из них готовы переехать из частного дома);

10% — в таунхаусе или другом жилье.

Главными преимуществами частного дома перед квартирой участники опроса считают большую площадь и пространство, свежий воздух, тишину, а также возможность выращивать овощи и фрукты, иметь огороженную территорию и завести животных.

Среди причин, по которым россияне предпочли бы жить в квартире, — развитая инфраструктура, доступные инженерные коммуникации и транспортная доступность. Также участники опроса высказали мнение о том, что расходы на содержание и обслуживание частного дома выше, чем квартиры.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования, отметил, что непредвиденные ситуации могут нарушить покой и нанести ущерб жилью. При наличии полиса все расходы покроет страховая компания, а клиент сохранит накопления и сможет быстрее восстановить дом.

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Разиль Самигуллин