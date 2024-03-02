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Происшествия

В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции

13:21, 02.03.2024 1

В Екатеринбурге ночью произошел взрыв на электроподстанции «Калининская». По словам экспертов, на месте происшествия обнаружены следы взрывчатых веществ. Предполагается, что было заложено самодельное взрывное устройство.

Взрыв не повлиял на работу подстанции и трех соседних оборонных заводов: МЗиК, Турбомоторного и «Уралмаша». Вход на территорию объекта осуществляется только через контрольно-пропускной пункт, территория ограждена бетонным забором.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом СВУ попало на территорию подстанции.

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Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    Это диверсии. Надо возраждать СМЕРШ и сажать лет по 25-30 за такие вещи! Сволочи живут среди нас! Их надо выявлять и сажать. Наказывать жестко!
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