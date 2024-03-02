В Татарстане выросли цены на дизельное топливо и бензин марки АИ-98

По данным Татарстанстата средние потребительские цены на бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше в Татарстане составляют 49,28 руб./литр, 53,10 руб./литр и 66,67 руб./литр соответственно.

Стоимость дизельного топлива — 59,64 руб./литр. За неделю цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подешевело на 0,3%.

Цена бензина марки АИ-92 и АИ-95 осталась на уровне 19 февраля, бензин марки АИ-98 подорожал на 10 копеек за литр.

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Нафиса Миннехузина