Продлить отдых на 8 Марта планируют 10% работающих казанцев

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, один из 10 трудоустроенных горожан планирует взять отгулы или дни отпуска к выходным на 8 Марта, чтобы отдыхать дольше.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения. Опрос показал, что у 68% респондентов нет планов на отпуска и отгулы в этот период. 14% пока не определились.

Количество желающих продлить отдых среди мужчин и женщин примерно одинаково: 9% и 11% соответственно. При этом 56% женщин ответили, что однозначно любят этот праздник. Среди мужчин положительных и нейтральных оценок примерно поровну. 19% мужчин и 27% женщин относятся к 8 Марта нейтрально.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».