И.о. главы Верховного суда Татарстана прокомментировал уголовные дела участников СВО

Тему специальной военной операции затронул сегодня на итоговом совещании судей Татарстана и.о. председателя Верховного суда республики. Эдуард Каминский отметил: процессуальное законодательство в кратчайшие сроки «адаптировалось к изменившейся ситуации», передает с заседания журналист «Реального времени».



Докладчик отметил, что большая часть уголовных дел в отношении участников СВО федеральными и мировыми судами республики приостановлены, что «позволяет участникам спецоперации выполнять свой воинский долг».

В то же время Каминский подчеркнул: участие в боевых действиях не всегда является препятствием для судебной системы, однако процедура рассмотрения таких уголовных дел «должна быть максимально упрощена».

— В практике имеются случаи, когда дело рассматривалось в период отпуска военнослужащего, когда для участия в судебном заседании военнослужащий был направлен прямо из воинской части, а после постановления приговора снова вернулся в часть, — поделился с коллегами и.о. главы ВС Татарстана.

В одном случае подсудимому бойцу вообще не понадобился отпуск — суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела без его участия и прекратил дело за примирением с потерпевшим.

Также Каминский отметил, что участие в СВО судам при назначении наказания следует оценивать как смягчающее вину обстоятельство, как и получение бойцами госнаград и ранений.

Он попросил не оставлять без внимания приостановленные судами дела добровольцев и контрактников, а контролировать вопрос о возможности возобновления процессов — периодически направлять запросы в военкоматы.

Ирина Плотникова