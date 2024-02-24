В России разрабатывают аналог игры FIFA

В России разрабатывают аналог футбольного симулятора FIFA. Об этом рассказал глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

— Надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру, — сказал он в интервью ТАСС.

После церемонии открытия «Игр будущего» в Казани бывший футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предложил президенту России Владимиру Путину создать российский футбольный симулятор.

FIFA — это серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Первый продукт компании в этом жанре вышел в 1993 году. Игра называлась FIFA International Soccer.

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