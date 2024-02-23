В 2023 году мужчины потратили на книги 3,5 млрд рублей

Фото: Петрова Екатерина

Это в два раза меньше, чем потратили женщины, которых среди читательской аудитории 70%. Книжная сеть «Читай-город» проанализировала читательские предпочтения среди держателей карты «Любимый покупатель» и выяснила, какие книги мужская аудитория назвала самыми любимыми в 2023 году. Среди них:

«Бронепароходы» Алексея Иванова,

«Зеленый свет» Мэттью Макконахи,

«Слово пацана» Роберта Гараева

«Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

Японская манга и фэнтези стали любимыми жанрами в 2023 году среди мужчин. В первой категории чаще всего покупали книги из цикла Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» и «Берсерк» Кэнтаро Миуры. В категории «фэнтези» самыми популярными стали «Дюна» Фрэнка Герберта и «Ведьмак» Анджея Сапковского.

Кроме этого, «Читай-город» проанализировал, какие имена носят самые активные покупатели. На первом месте оказались Александры, их было 24 665 человек. За ними шли Сергеи (17 540) и Андреи (13 265). А больше всего денег на книги потратил мужчина по имени Артем. В 2023 году его суммарные расходы на литературу составили 462 110 рублей.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».



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Екатерина Петрова