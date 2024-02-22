Нефтяные котировки немного выросли в преддверии публикации отчета Минэнерго США

Согласно данным на 14:30 по московскому времени, цена нефти марки Brent выросла на 0,19% и достигла 83,19 долларов за баррель. Цена нефти марки WTI увеличилась на 0,13% и составила 78,01 долларов за баррель.

Ранее были опубликованы данные Американского института нефти (API), согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в США увеличились на 7,168 млн баррелей. Чуть позже официальный отчет представит Минэнерго США. Отчет выйдет с задержкой на день, так как в понедельник в стране был выходной.

Котировки нефти остаются в диапазоне 10 долларов за баррель с начала года. Трейдеры оценивают спрос на энергоносители в Китае и геополитические риски на Ближнем Востоке, а также вероятность перебоев поставок через Красное море.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина