В кафе и ресторанах Татарстана вырос спрос на бронь столов в преддверии 23 Февраля

Фото: Платонов Максим

В Татарстане к 23 Февраля активно бронируют столики в ресторанах и кафе. По данным опроса «Реального времени», все места в заведениях «МореМоре», «Утка в котелке», «P.Love» уже заняты. Кафе «Сказка» в Казани отказалась заранее бронировать столики из-за возможных опозданий и непредвиденных ситуаций.

Представители ресторанов отмечают, что активность гостей осталась на уровне прошлого года или выросла. В некоторых случаях ожидается полная посадка. В ресторане «P. Love» рассказали о достаточном количестве броней для полной загрузки заведения в течение всего праздничного дня. В кафе «Сказка» также говорят о неизменной полной посадке. Ресторан «МореМоре» отметил, что спрос на бронирование остался примерно на том же уровне и каждый праздник гости активно резервируют места.

Большинство заказов приходится на компании из четырех человек, но есть и более многочисленные группы — до 20—25 человек. Представители кафе и ресторанов отметили, что в целом девушки чаще занимаются организацией праздников. Но конкретное соотношение бронирований от девушек и мужчин зависит от концепции заведения. В пабе столики наверняка закажут мужчины, а в семейных ресторанах — девушки.

По словам представителей ресторанного бизнеса Татарстана, праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, а также совпадает с «Играми будущего». Это может положительно сказаться на доходах. Однако некоторые рестораторы не стали раскрывать свои ожидания от праздника.

В некоторых заведениях Казани и Зеленодольска запланированы праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества. В кафе «Сказка» с 19.00 будет звучать живая музыка, в ресторане «Утка в котелке» также запланирована живая музыка на 23 Февраля. В ресторан «МореМоре» приглашен диджей, который будет отвечать за музыкальное сопровождение вечера. Кафе «P. Love» в Зеленодольске не планирует праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества — 23 Февраля здесь будет действовать обычное расписание.

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Анна Уржумова