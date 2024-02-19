Доля машин старше 21 года на дорогах Казани выросла вдвое

По данным Группы «Ренессанс страхование», доля автомобилей старше 21 года, которые находятся в эксплуатации, увеличилась с 4,35% (в 2019 году) до 9,65% по состоянию на январь 2024 года. Речь идет о реально используемых автомобилях, владельцы которых оформляют полис ОСАГО.



Среди машин возрастом старше 21 года лидируют Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), Volkswagen (8,2%) и Nissan (5,8%). Больше всего изношенных автомобилей на 100 застрахованных машин в январе 2024 года зарегистрировано в Забайкальском (45%), Алтайском (44%) и Хабаровском (43%) краях.

Интересно, что возраст автомобиля не всегда влияет на частоту ДТП. Частота ДТП среди владельцев транспортных средств 21+ в компании «Ренессанс страхование» на 14% ниже средней частоты по портфелю ОСАГО.

«Молодые» машины (со сроком эксплуатации до 10 лет) составляют только 44,7% в январе 2024 года, тогда как в 2019 их доля была равна 66,2%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анна Уржумова