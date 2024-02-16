Сбивший пешеходов у казанского «Корстона» водитель BMW находился в алкогольном опьянении

Водитель BMW, устроивший ДТП 10 февраля по улице Ершова, находился в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

— Согласно акту медицинского освидетельствования установлено алкогольное опьянение (результат — 0,556 мг/л), а также по результатам химико-токсикологического исследования в биологической среде освидетельствуемого обнаружено содержание «дельта девять тетрагидроканнабиноловой кислоты» (марихуана).

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП России, материал направлен в территориальный отдел полиции для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности по статьям 6.9, 20.20 КоАП России.

Напомним, в результате ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, водитель BMW X6M не справился с управлением и столкнулся с другими машинами, а также сбил пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

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