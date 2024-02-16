Исследование: за год спрос на мороженое в России вырос почти на треть

В четвертом квартале 2023 года спрос на мороженое вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы «Честный знак».

При этом дистанционно россияне стали покупать мороженое на 87% чаще. Рост цен на лакомство был незначителен: в прошлом периоде килограмм десерта можно было купить в среднем за 637 рублей (+2% к прошлому году).

Что касается предложения, оно за год увеличилось на 24%. Всего за прошлый год в России произвели 492 тысячи тонн этого десерта. Из-за границы было поставлено 9 тысяч тонн продукции — это составляет 1,8% от предложения.

Активнее всего приобретали мороженое в Тульской области — в октябре-декабре 2023 года на тысячу жителей пришлось 493 кг. Также лидерами по продажам стали Московская (473 кг на тысячу жителей), Ленинградская (465 кг), Свердловская (460 кг) и Мурманская области (448 кг).

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Галия Гарифуллина