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Египет может приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем

18:21, 11.02.2024

Египет предупреждает о намерении приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем в случае, если израильские войска направят в город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетских чиновников.

Ранее издание Jerusalem Post передавало заявлении министра обороны Израиля Йоава Галланта о том, что израильские солдаты будуь вести боевые действия в Рафахе — городе на границе Газы и Египта.

До этого Израиль избегал использования наземных войск в Рафахе, так как это вызвало бы недовольство Египта.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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