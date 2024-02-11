Дмитрий Песков: «Такер Карлсон сам предложил интервью с Владимиром Путиным»

Дмитрий Песков сообщил, что Такер Карлсон сам предложил интервью с Владимиром Путиным, и президент России достаточно быстро согласился.



У Кремля были опасения, что еще до начала интервью будут «гонения» на Такера Карлсона, Запад становится все более непредсказуемым, отметил Дмитрий Песков.

По его словам, американский журналист мог предвидеть накал страстей вокруг интервью, но оно и ему добавило популярности.



Ранее, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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