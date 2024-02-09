Социальные пенсии увеличат на 7,5% с 1 апреля

Социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

На это в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей. Увеличение выплат затронет 4,1 млн человек.



Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В этом году она составит 7,5%, уточнили в ведомстве. Получатели социальных пенсий — это россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Россиянам, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, позволяющая увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко