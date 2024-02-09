Оборот ресторанов, баров и кафе Татарстана вырос почти на 15% — до 67,3 млрд рублей

По итогам 2023 года оборот ресторанов, баров и кафе в Татарстане составил 67,3 миллиарда рублей, следует из данных Росстата.

Это на 14,8% больше результата 2022 года, когда общепит республики заработал 54,7 миллиарда рублей. Традиционно «сытый» декабрь принес рестораторам на четверть больше, чем в декабре 2022-го.



В сравнении с другими регионами Поволжья Татарстан показал самый высокий оборот общепита. На втором месте идет Самарская область с 47,4 миллиарда рублей в 2023 году.

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Маргарита Головатенко