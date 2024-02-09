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В центре Казани Range Rover столкнулся с машиной медицинской службы

12:34, 09.02.2024 1
В центре Казани Range Rover столкнулся с машиной медицинской службы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани водитель Range Rover столкнулся с автомобилем медицинской службы. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, ДТП произошло на улице Лево-Булачной.

В результате аварии у легковушки повреждена передняя часть. У медицинского автомобиля видимых повреждений нет.

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Казани, авария произошла не со скорой, а с автомобилем медицинской службы. В результате ДТП никто не пострадал.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    Белый ,значит были непреодолимые силы .
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