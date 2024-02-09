В центре Казани Range Rover столкнулся с машиной медицинской службы
В Казани водитель Range Rover столкнулся с автомобилем медицинской службы. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, ДТП произошло на улице Лево-Булачной.
В результате аварии у легковушки повреждена передняя часть. У медицинского автомобиля видимых повреждений нет.
Как сообщили «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Казани, авария произошла не со скорой, а с автомобилем медицинской службы. В результате ДТП никто не пострадал.
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