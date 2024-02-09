В результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека

В результате стрельбы на рынке в городе Рустави в Грузии погибли четыре человека. Информацию подтвердили в местном МВД.

Инцидент произошел на рынке «Стамбул». Уточняется, что стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения. Причины неизвестны.

— В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Двоюродный брат обвиняемого получил ранения. Его доставили в госпиталь, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь, — сказано в сообщении МВД.

Стрелка задержали. Полицейские работают на месте происшествия и выясняют причины произошедшего.

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Айрат Назипов