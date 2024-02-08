В Казани автобус №90 перекрыл движение, решив повернуть со второго ряда на ул. Ершова

Фото: realnoevremya.ru/очевидцы

В Казани автобус маршрута №90 перекрыл движение, решив повернуть со второго ряда на ул. Ершова, поднимаясь с развязки с ул. Вишневского из-под моста. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Водитель автобуса, по всей видимости, не захотев стоять в очереди на поворот, решил просто ее объехать, перекрывая таким образом движение средней полосе.

realnoevremya.ru/очевидцы

В этот момент на дороге находился и КАМАЗ. Чтобы объехать образовавшееся «препятствие» на дороге, водителю пришлось сдать левее, и он перекрыл и крайнюю левую полосу.

Из-за этого на повороте перекрытым оказался проезд в сторону моста «Миллениум». Водители просто не могли объехать автобус и грузовиком.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

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Илина Хакимова