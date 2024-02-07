В Юдино мужчина выбросил ребенка из окна — главное

Фото: предоставлено https://realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Сегодня в Юдино 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа двухлетнюю дочь. Его задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



Девочка упала в сугроб, благодаря чему осталась жива. У ребенка диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Всего в семье трое детей.



Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка взято в прокуратуре на особый контроль, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Задержанному предстоит пройти медицинское освидетельствование. Это позволит достоверно установить, находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении на момент преступления.

предоставлено https://realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после этого инцидента по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Если будут основания, прокуратура даст оценку работе соответствующих служб.



— Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований даст оценку работе соответствующих служб, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

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Галия Гарифуллина