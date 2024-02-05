ВККС отвела обоих претендентов на пост главы Арбитража Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Действующему председателю Арбитражного суда Татарстана Максиму Боровкову не дали добро на второй срок. Его сопернику на выборах также отказано в рекомендации. Такое решение сегодня приняла Высшая квалифколлегия судей РФ в Москве, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, в конкурсе наравне с Боровковым участвовал зампред Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов. Других претендентов не было. В связи с этим конкурс на председательскую вакансию в арбитраже Татарстана будет объявлен повторно.

Источники «Реального времени» не исключают, что отклоненные сегодня претенденты вновь подадут документы.

Первый срок полномочий Максима Боровкова на посту главы АС Татарстана истекает в апреле текущего года.