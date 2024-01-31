Минтруд продлил действующий порядок выплат ветеранам боевых действий
Минтруд разработал проект постановления правительства по продлению проактивного назначения ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий в 2024 году.
Это касается участников специальной военной операции. Проект постановления размещен для общественного обсуждения.
Благодаря получению сведений через межведомственное взаимодействие Соцфонд может назначать эту выплату в беззаявительном порядке.
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