Голубые озера изменят режим пользования к концу 2025 года

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

К концу 2025 года особо охраняемая природная территория республиканского значения «Голубые озера» под Казанью изменит режим пользования, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Сегодня изменение режима посещаемости обсудили в казанском Кремле.



Уникальная среда Голубых Озер все больше притягивает людей — ежегодно сюда приезжает 20 тысяч человек, почти по тысяче в сутки. Как говорят специалисты, бесконтрольное посещение пагубно влияет на памятник природы. Власти считают, что нужно найти компромисс между туризмом и бережным отношением.

Ожидается, что на входах построят контрольно-пропускные пункты, ограничат число мест для купания на озерах и время пребывания посетителей в лесу, а также создадут условия, вынуждающие посетителей там надолго не задерживаться. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко