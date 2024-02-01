Каждый шестой пользователь в Татарстане столкнулся с локальными киберугрозами в 2023 году

В 2023 году с локальными киберугрозами столкнулись 17,5% пользователей в Татарстане. Об этом сообщает «РБК Татарстан», ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского».

В 2023 году на компьютерах 17,5% татарстанских пользователей были обнаружены локальные киберугрозы. В корпоративном секторе с аналогичными инцидентами столкнулись 13,6% пользователей. С веб-угрозами в Татарстане столкнулись 9,8% пользователей в личном сегменте и 22,2% — в корпоративном.

Кроме того, за прошлый год в республике было заблокировано более 1,4 миллиона попыток перехода на фишинговые ресурсы. Наиболее распространенной целью злоумышленников стали личные аккаунты жертв в мессенджерах, которые часто используются в схемах телефонного мошенничества и фишинга.

При этом число фишинговых и скам ссылок в доменной зоне .ru, заблокированных компанией, в 2023 году выросло в пять раз по сравнению с 2022-м. Вредоносных ссылок специалисты заблокировали в 2,5 раза больше, а доля пользователей, сталкивающихся с ними, выросла с 38% в 2022 году до 47% в 2023-м.

Чаще всего атакам вредоносных программ подвергались компьютеры работников производственной сферы (24%), сферы услуг (16%) и ИТ и телекоммуникаций (13%).

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Галия Гарифуллина