В Казани на два месяца закроют участок дороги по улице Юлиуса Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с 1 февраля ограничат движение на участке улицы Юлиуса Фучика. Дорогу закроют в районе дома №145а.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства города, это необходимо для выноса тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена.

Дорога будет закрыта до 29 марта.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, в начале января проезжую часть по улице Юлиуса Фучика на участке от Рихарда Зорге до дома №30 по ул. Сафиуллина закрыли до 20 февраля. На участке ведутся работы по установке временного ограждения строительной площадки станции метро.

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Айрат Назипов