Суд признал компанию Pickpoint банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (известную как бренд Pickpoint). Это решение было принято после анализа исковой нагрузки на компанию, которая составляет более 138 миллионов рублей.



В апреле 2023 года Pickpoint временно приостановил свою работу и подал заявление о признании себя банкротом в арбитражный суд.

На данный момент суд открыл конкурсное производство, которое предполагает реализацию активов компании и удовлетворение требований кредиторов.

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Маргарита Головатенко