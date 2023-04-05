«Коммерсантъ»: сервис доставки PickPoint уходит из России

Один из крупнейших логистических сервисов PickPoint прекращает работу в России из-за возникших финансовых проблем, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, компания сообщила, что доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам до конца апреля.

К снижению оборота сервиса привели уход западных ретейлеров, составлявших основную часть клиентов PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора.

С 4 апреля PickPoint должен был прекратить прием нового груза от юридических и физических лиц. А все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны.

В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», управляющее сетью ПВЗ и постаматов, при выручке 3,5 млрд рублей получило убыток 234 млн рублей.

Особая экономическая зона «Алабуга» начала строительство в Татарстане крупнейшего логистического центра России. Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей. Речь идет о терминале имени Дэн Сяопина. Завершение первого этапа работа запланировано до конца 2023 года.

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Илина Хакимова