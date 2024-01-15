Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти ребенка в казанском детском саду

Председателю Следственного комитет России Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, возбужденном после смерти двухлетней девочки в казанском детсаду. Об этом сообщает Следком.

Уточняется, что ребенок потерял сознание во время игры в детском саду и скончался. При этом девочка почти месяц лечилась от ОРВИ. Обстоятельства трагедии выясняются.

Глава Следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский представит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел 12 января в детском саду №315. До обеда в учреждении проводился планово-медицинский осмотр детей. Во время проведения осмотра девочки врач не заметил каких-либо нарушений здоровья. Прокуратура уже организовала проверку.

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Айрат Назипов