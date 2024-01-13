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Происшествия

Коалиция атаковала военно-морскую базу в Йемене

19:17, 13.01.2024

США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил на западе Йемена. Она расположена напротив побережья города-порта Ходейда, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным арабских СМИ, взрывы слышны на юге города Ходейда.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

В ночь с 11 на 12 января ВС США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Помощь этим странам оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.

Сегодня в 3:45 американские войска нанесли новый ракетный удар по радарной установке в Йемене. Как объяснили в США, он был направлен на «снижение способности хуситов атаковать морские суда».

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Происшествия
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