На содержание дорог и элементов обустройства в двух районах Казани выделят свыше 70 млн рублей

Содержание дорог и элементов обустройства на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани обойдется городскому бюджету в 70,3 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

За эти деньги в течение года нужно обеспечивать непрерывное и безопасное движение транспорта и пешеходов по дорогам, внутриквартальным проездам и тротуарам. Подрядчика ожидает комплекс работ по поддерживанию надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния дорог, ограждений и зеленых зон.

В зимнее время при получении информации о снегопаде до его начала исполнителю нужно успеть обработать дороги противогололедными материалами. Если дороги обледенели, то подрядчику нужно оперативно обработать дорожное покрытие щебнем. В первую очередь нужно заняться особо опасными участками дорог, а также дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Летом нужно преимущественно чистить от грязи проезжую часть, тротуары, остановки, бордюры, обочины и элементы обустройства. В некоторых случаях нужно будет проводить ямочный ремонт.



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