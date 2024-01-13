США нанесли новый авиаудар по Йемену

Американские войска нанесли ракетный удар по радарной установке хуситов в Йемене. Об этом сообщает Центральное командование США.

Удар был нанесен авианосцем Carney с использованием наземных ударных ракет Tomahawk. Ракеты были запущены в 3.45 по московскому времени.

Уточняется, что удар был направлен на «снижение способности хуситов атаковать морские суда».

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь с 11 на 12 января нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары «нелегальной международной коалиции». Она назвала их действия очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН.

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