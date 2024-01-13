Калининградский «Автотор» начал поставлять в Россию кроссовер Soul

Калининградский автомобильный завод «Автотор» начал поставлять дилерам кроссовер Soul. Ранее он отгрузил модели Kia Seltos, сообщает «Газета.Ru».

В 2022 году производство Seltos и родственного Soul было приостановлено из-за проблем с поставками комплектующих от корейских партнеров.

— Машины потихоньку привозят с «Автотора» — Seltos и Soul. Хотя их начали везти только сейчас, по ПТС они 2022 года выпуска, — рассказал менеджер столичного автосалона Kia.

Несколько автовозов с этими моделями были завезены в Санкт-Петербург и Москву, а также другие крупные города Центрального федерального округа.

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Галия Гарифуллина