18-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников при покупке кофемашины

В Казани девушка стала жертвой мошенников при попытке купить кофемашину на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

В полицию обратилась 18-летняя жительница столицы Татарстана с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что решила приобрести кофемашину на сайте бесплатных объявлений. В процессе переписки с предполагаемым продавцом она обговорила условия сделки и получила ссылку на сайт для оформления покупки. Однако после перевода денег аферист удалил свое объявление и перестал выходить на связь.

В результате действий злоумышленника девушка лишилась 23 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



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Галия Гарифуллина