Олимпийская чемпионка Камила Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам

Олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве с 20 по 21 января, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Победитель чемпионата России по прыжкам в каждой дисциплине получит по миллиону рублей. В списке участников также известные фигуристы Максим Автушенко, Дмитрий Алиев, Елизавета Туктамышева и другие.



Победители в личном турнире в каждой дисциплине получат призы в размере 500 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно. Проигравшие в командном турнире также получат призы — в сумме 3 миллиона рублей. Специальные призы предусмотрены за максимальные баллы при исполнении элементов — 250 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко