В Казани вечером пробки достигли восьми баллов
В Казани вечером в среду наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В городе наблюдается как минимум девять аварий: на ул. Ершова, ул. Карла Маркса, на пр. Победы возле пересечения с ул. Сахарова и ул. Аграрной, на Мамадышском тракте, ул. Академика Арбузова, ул. Декабристов, ул. Восстания, Горьковском шоссе.
Самая высокая концентрация пробок — на ул. Ершова, ул. Карла Маркса, ул. Тихомирнова, ул. Аграрной. Красным отмечены: ул. Даурская, ул. Лево-Булачная, ул. Бутлерова, ул. Пушкина.
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