WiFi Alliance начал официальную сертификацию продуктов для нового стандарта WiFi 7

Организация WiFi Alliance начала официальную сертификацию нескольких продуктов для нового стандарта WiFi 7. Получив такой документ, производители будут гарантировать совместимость своих устройств с WiFi 7.

Стандарт WiFi 7 является преемником WiFi 6/6E, однако работает на частоте 6 ГГц — это отличает его от предыдущих стандартов, доступных только для 5 ГГц и 2,4 ГГц. Его планируют использовать для многопользовательских вычислений, глубинного 3D-обучение, игр, удаленной работы, промышленных и автомобильных интернет-устройств.

Сейчас на рынке представлены устройства WiFi 7 от компаний Netgear, TP-Link и Eero, но они пока не имеют официальной сертификации. Отмечается, что новые устройства WiFi 7 в будущем будут обратно совместимы с более ранними стандартами.

Галия Гарифуллина