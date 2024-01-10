Жительница Челнов пойдет под суд по обвинению в избиении 4-месячной дочери

Жительница Набережных Челнов обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своей маленькой дочери. Следствие считает, что 15 сентября прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27-летняя женщина попыталась успокоить свою четырехмесячную дочку. Затем она с силой ударила ребенка ладонью по голове несколько раз.

Из-за действий матери ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Позже подруга женщины, которая пришла к ней в гости, заметила, что у ребенка рассечена губа, и определила общее недомогание. Она вызвала скорую помощь.

Суд по ходатайству следствия избрал для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело уже направлено в суд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».