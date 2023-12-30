На капитальный ремонт дорог в российских регионах выделят 10 млрд рублей
Кабмин России одобрил выделение 10 млрд рублей «Росавтодору» на опережающие мероприятия по капитальному ремонту дорог.
Средства выделяются из резервного фонда правительства на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог по комплексу процессных мероприятий.
Также одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется по государственной программе «Развитие транспортной системы».
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