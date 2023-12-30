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Общество

На капитальный ремонт дорог в российских регионах выделят 10 млрд рублей

13:49, 30.12.2023 1
На капитальный ремонт дорог в российских регионах выделят 10 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Кабмин России одобрил выделение 10 млрд рублей «Росавтодору» на опережающие мероприятия по капитальному ремонту дорог.

Средства выделяются из резервного фонда правительства на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог по комплексу процессных мероприятий.

Также одобрено выделение средств Росморречфлоту в 2023 году в целях увеличения цены государственного контракта строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06), строительство которого ведется по государственной программе «Развитие транспортной системы».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 дек
    Песком хотя бы посыпали улицы...
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