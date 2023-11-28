Рустам Минниханов подписал закон о бюджете фонда ОМС Татарстана на следующий год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Прогнозируемый общий объем доходов фонда обязательного медицинского страхования в 2024 году — 79,61 млрд рублей. Расходы составили также 79,61 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета не планируется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2025 году общий объем доходов фонда прогнозируется в объеме почти 84,57 млрд рублей, в 2026 году — 89,79 млрд рублей. Расходы прогнозируются на уровне 84,57 млрд рублей и 89,79 млрд рублей соответственно.

В ходе подготовки законопроекта доходная и расходная части бюджета Фонда были увеличены на 29,8 млн рублей — в связи с выделением средств из федерального бюджета и уточнением средств бюджета республики на софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, а объем средств на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС увеличен на сумму 1,2 млн рублей.

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Илина Хакимова