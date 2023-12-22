Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели пшено, свинина и курятина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 11 по 18 декабря в Татарстане снизились средние цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за неделю подешевело пшено — на 2,52%, до 97,48 рубля за килограмм.

Снизилась за этот период средняя цена на курятину (кроме куриных окорочков). Она подешевела на 1,9%, до 208,06 рубля за один килограмм.

Снизились в республике также средние цены на свинину (кроме бескостного мяса), гречку, мясные, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, следует из данных Татарстанстата.

Минимально за неделю подешевели пшеничная мука, говядина (кроме бескостного мяса), полукопченая и вареная колбаса, печенье, сливочное и подсолнечное масло, сахар, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, твердые, полутвердые и мягкие сыры, черный байховый чай и бананы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Без изменения с 11 по 18 декабря осталась средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Она составляет 60,76 рубля за килограмм.

Также в Татарстане подешевела свежая белокочанная капуста. Средняя цена за неделю уменьшилась на 0,17%, до 25,12 рубля за килограмм. Другие овощи «борщевого набора» — картофель, морковь, лук и столовая свекла — с 11 по 18 декабря подорожали.



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Татьяна Демина