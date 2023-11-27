В Набережных Челнах вспыхнул пожар на территории цеха по переработке деревянной тары

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстан

В Набережных Челнах произошел пожар на территории цеха по переработке деревянной тары. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, по прибытии первых пожарных групп горела кровля склада.

Из помещения самостоятельно эвакуировались три человека. Они не пострадали. Площадь ликвидации открытого горения составила 560 квадратных метров. Полностью справиться с огнем удалось за 54 минуты.

Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

В Приволжском районе Казани 16 ноября горел склад по улице Магистральной. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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Айрат Назипов