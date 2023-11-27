Новости общества

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на 12 объектах культурного наследия по улице Каюма Насыри установят подсветку

10:08, 27.11.2023 1
В Казани на 12 объектах культурного наследия по улице Каюма Насыри установят подсветку
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 12 объектах культурного наследия по улице Каюма Насыри в Казани установят архитектурно-художественную подсветку. Эксперты Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия вынесли положительное заключение о проекте, сообщает «ГТРК Татарстан».

Будут подсвечены здания:

  1. мечеть «Марджани»;
  2. Апанаевская мечеть;
  3. Дом, где в 1853—1880 годах жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Мухаметзян Казаков;
  4. ансамбль «Усадьба Кушаева», в том числе главный дом, флигель и службы;
  5. Дом Шигабутдина Марджани;
  6. Дом Муллина с флигелем;
  7. Здание медресе «Марджания»;
  8. Казанская учительская семинария;
  9. Жилой дом (1880-е годы);
  10. Дом Усманова — Апанаевой;
  11. Дом Апанаевых;
  12. Лавка Апанаевской мечети.

Рассчитывается, что подсветка подчеркнет архитектурные детали, создаст визуальный эффект и улучшит восприятие зданий в ночное время.

В июне «Реальное время» сообщало, что в Казани скоро начнется реализация проекта туристического кода центра города, а именно в Старо-Татарской слободе. Работы оценили в 204,2 миллиона рублей: порядка 165 миллионов рублей составляет субсидия из федерального бюджета, которую столица Татарстана выиграла в прошлом году, и чуть меньше 40 миллионов — средства из бюджета республики. Детали благоустройства — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 ноя
    Еще бы сувенирные лавки в новогодние праздники туда.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также