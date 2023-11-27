В Казани на 12 объектах культурного наследия по улице Каюма Насыри установят подсветку
На 12 объектах культурного наследия по улице Каюма Насыри в Казани установят архитектурно-художественную подсветку. Эксперты Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия вынесли положительное заключение о проекте, сообщает «ГТРК Татарстан».
Будут подсвечены здания:
- мечеть «Марджани»;
- Апанаевская мечеть;
- Дом, где в 1853—1880 годах жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Мухаметзян Казаков;
- ансамбль «Усадьба Кушаева», в том числе главный дом, флигель и службы;
- Дом Шигабутдина Марджани;
- Дом Муллина с флигелем;
- Здание медресе «Марджания»;
- Казанская учительская семинария;
- Жилой дом (1880-е годы);
- Дом Усманова — Апанаевой;
- Дом Апанаевых;
- Лавка Апанаевской мечети.
Рассчитывается, что подсветка подчеркнет архитектурные детали, создаст визуальный эффект и улучшит восприятие зданий в ночное время.
В июне «Реальное время» сообщало, что в Казани скоро начнется реализация проекта туристического кода центра города, а именно в Старо-Татарской слободе. Работы оценили в 204,2 миллиона рублей: порядка 165 миллионов рублей составляет субсидия из федерального бюджета, которую столица Татарстана выиграла в прошлом году, и чуть меньше 40 миллионов — средства из бюджета республики. Детали благоустройства — в материале «Реального времени».
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