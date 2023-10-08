На электростанции в селе Слобода в Новошешминском районе Татарстана вспыхнул пожар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром, в 09:58, в селе Слобода Новошешминского района вспыхнул пожар. В здании электроподстанции загорелось масло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Электростанция обесточена, жилой фонд и социально значимые объекты не были отключены. Причина пожара уточняется.

Вчера на территории Заинского хлебоприемного предприятия произошел пожар. Огонь вспыхнул на зерноскладе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина