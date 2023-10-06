Эксперты: к концу 2023 года в России будет продан миллион новых автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу текущего года в России будет реализован миллион автомобилей. За 9 месяцев объем продаж составил 717,3 тысячи единиц, информирует агентство «Автостат».

Число проданных автомобилей на российском рынке растет с весны 2023 года. В мае количество реализованных новых экземпляров составило 72,1 тысячи штук, в июне — 82,4 тысячи, в июле — 95,7 тысячи, в августе — 109,7 тысячи, а в сентябре — 110,4 тысячи. Всего за январь — сентябрь этого года было продано 717,3 тысячи единиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно прогнозу экспертов, к концу года объем реализации новых автомобилей достигнет 1,04 — 1,05 млн единиц (+67% к прошлому году). Пессимистичный сценарий предусматривает 990 тысяч проданных автомобилей (+58%), оптимистичный — 1,09 млн экземпляров (+74%).

Напомним, в августе эксперты прогнозировали, что к концу года будет продано 930 тысяч автомобилей (+48% к прошлому году). Оптимистичный сценарий предполагал миллион единиц (+60%), негативный — 840 тысяч единиц (+34%).

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Галия Гарифуллина