«Школьный бизнес-старт» 2.0: в Татарстане продолжатся уроки предпринимательства

В татарстанских школах вновь начинается обучение по Республиканской программе «Школьный бизнес-старт». В новом учебном году проект охватит более 11 тысяч детей и продолжит закладывать основы изучения предпринимательства в средней школе. Организаторами программы «Школьный бизнес-старт» выступают Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство образования и науки РТ.

«Прошлый учебный год четко показал востребованность программы. Мы обучили основам предпринимательства 12 тысяч детей, многие из них создали свои проекты, пообщались со взрослыми предпринимателями, получили выручку и поделились заработанными средствами на благотворительной ярмарке, проявив себя как настоящие бизнесмены. В этом году программа охватит более 11 тысяч ребят из разных уголков республики! Это говорит о том, что мы прямо сейчас строим новое поколение бизнес-лидеров, — о важности этого процесса не раз говорил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Желаем участникам программы продуктивной работы в этом учебном году», — говорит первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

Занятия на первом этапе проекта пройдут в формате деловой игры и охватят школы из Казани, Набережных Челнов, Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Нижнекамского, Альметьевского, Бавлинского, Заинского, Мамадышского, Нурлатского, Сармановского, Спасского, Тукаевского, Елабужского, Бугульминского, Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Алексеевского, Кукморского, Арского, Буинского, Тетюшского, Верхнеуслонского, Чистопольского, Кайбицкого, Сабинского, Лаишевского, Тюлячинского районов.

«Наша задача — раскрыть талант предпринимателя в детях по всей республике. Ведь зачастую многие из них и не задумываются о том, что можно выбрать эту профессию. А предприниматели нашей республике нужны: это самостоятельные, яркие, ответственные личности, которые создают вокруг себя новый мир. Мы хотим подготовить татарстанских школьников ко взрослой жизни, показать, какой интересной она может быть, привить им ответственность, научить работать в команде и дать возможность создать свой первый бизнес», — говорит руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

Занятия пройдут в несколько этапов. На первом из них, в сентябре-октябре, ребята, разделенные на группы по 60 человек, составят портрет предпринимателя и пройдут специальное тестирование, а также презентуют собственные проекты (предварительно подготовив бизнес-план и разработав PR-кампанию).

Школьники, которые успешно справятся с деловой игрой, в следующем туре проекта пройдут углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Это будут обучающие командные семинары по созданию школьных компаний, в завершение которых участники презентуют свои проекты экспертам-предпринимателям. Прошедшие это испытание школьники выйдут на следующий уровень проекта. Перед Новым годом их ждёт участие в благотворительной школьной ярмарке, а затем — чемпионат бизнес-кейсов.